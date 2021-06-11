В центре Саратова поздним вечером столкнулись две иномарки

На Вольской случилась авария Фото: ГИБДД по Саратову

В Кировском районе Саратова вчера вечером, 10 июня, случилось ДТП.

- Напротив Вольской, 130 в 23:40 35-летний водитель Kia нарушил правила проезда перекрестков и врезался в Skoda, который вел 27-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал сам виновник аварии. Его с травмами госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.