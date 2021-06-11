В Саратовской области за сутки выявили 112 случаев коронавируса

В Саратовской области за сутки выявили 112 новых случаев коронавируса. У 44 пациентов он осложняется пневмонией.

Всего на 11 июня зарегистрировано 63 932 случая COVID-19.

Выздоровели за сутки 137 пациентов, а всего — 60 979.

Больше всего новых случаев коронавируса в Саратове — 45, Энгельсском районе — 12, Балаковском — 9, Марксовском — 7.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.