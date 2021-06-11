В Елшанке мужчина едва не зарезал приятеля из-за девушки

Мужчина ударил приятеля ножом в шею
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова мужчина едва не зарезал приятеля.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 45-летнего мужчины признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и отправили в колонию общего режима на два года.
Преступление было совершено в ночь на 13 января. Мужчина у себя в квартире дома по улице Буровая распивал алкоголь с 38-летним приятелем. Во время застолья гость начал ругать девушку хозяина, заявив, что тот уделяет ей слишком много внимания.
Преступление произошло в квартире дома на улице Буровая
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Когда оскорбленный мужчина потребовал замолчать, между собутыльниками вспыхнула ссора. В конце концов хозяин квартиры не выдержал и ударил гостя ножом в шею.
Раненый сумел вызвать скорую помощь и был госпитализирован. В итоге он остался жив. Подсудимый признался и отправился отбывать срок.
Обвиняемый признался в преступлении
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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