В квартире дома на Пономарева найден труп 55-летней женщины с травмами подбородка

Тело женщины найдено в квартире дома на улице Пономарева Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова найден труп в квартире дома по улице Пономарева.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, погибшая — 55-летняя женщина.

Была начата проверка. Эксперт осмотрел тело и обнаружил, что на подбородке, груди и шее имеются травмы. Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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