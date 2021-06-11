Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 июня 2021 6:07

В квартире дома на Пономарева найден труп 55-летней женщины с травмами подбородка

Следователи СК начали проверку
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тело женщины найдено в квартире дома на улице Пономарева

Тело женщины найдено в квартире дома на улице Пономарева

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова найден труп в квартире дома по улице Пономарева.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, погибшая — 55-летняя женщина.

Была начата проверка. Эксперт осмотрел тело и обнаружил, что на подбородке, груди и шее имеются травмы. Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти.

Следователи начали проверку

Следователи начали проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.