В квартире дома на Пономарева найден труп 55-летней женщины с травмами подбородка

Тело женщины найдено в квартире дома на улице Пономарева
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Заводском районе Саратова найден труп в квартире дома по улице Пономарева.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, погибшая — 55-летняя женщина.
Была начата проверка. Эксперт осмотрел тело и обнаружил, что на подбородке, груди и шее имеются травмы. Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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