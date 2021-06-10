Собственник ларьков возле Детского мира начал демонтаж в последний момент

На проспекте Кирова сносят ларьки

Сегодня, 10 июня, в конце проспекта Кирова в Саратове начали разбирать незаконные ларьки. Об этом сообщил в своем Инстаграм глава Саратова Михаил Исаев.

- Еще в конце прошлого года суд удовлетворил требования администрации об обязании Александра Голикова устранить препятствия в пользовании земельным участком площадью 347 кв.м. Здесь располагается комплекс торговых объектов, - пишет мэр.

Исаев уточняет, что в отношении Голикова было возбуждено исполнительное производство. Сегодня был последний день исполнения решения суда, и собственник начал демонтаж ларьков возле Детского мира.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.