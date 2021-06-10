Минпром прокомментировал пожар на заводе зуборезных станков в Саратове

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В министерстве промышленности и энергетики области «КП-Саратов» прокомментировали ситуацию с возможным пожаром на заводе тяжелых зуборезных станков в Саратове.
Оказалось, что никакого возгорания там не было.
- По информации, предоставленной руководством предприятия в министерство промышленности и энергетики области, 10 июня 2021 года возгорания на территории ООО «Саратовский завод тяжелых зуборезных станков» зафиксировано не было, — сообщили «КП-Саратов» в Минпроме.
В региональном ГУ МЧС рассказали, что сигнал о загорании кровли цеха поступил в 16:28. Подразделения выехали, но с места поступил отбой.
- Площадь пожара составила 400 кв. м, — отметили в пресс-службе главка.
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