В Энгельсе фура задавила мужчину

Фура сбила мужчину
Фото: Саратовская областная служба спасения
Сегодня днем, 10 июня, в Энгельсе фура DAF задавила мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в службе спасения Саратовской области, авария случилась на проспекте Фридриха Энгельса, 199.
Прибывшие спасатели вытащили из-под заднего моста тягача пострадавшего и передали медикам скорой помощи в тяжелом состоянии для госпитализации.
На месте также работает ДПС.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.