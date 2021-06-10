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Происшествия10 июня 2021 16:57

В Энгельсе фура задавила мужчину

Его в тяжелом состоянии госпитализировали
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Фура сбила мужчину

Фура сбила мужчину

Фото: Саратовская областная служба спасения

Сегодня днем, 10 июня, в Энгельсе фура DAF задавила мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в службе спасения Саратовской области, авария случилась на проспекте Фридриха Энгельса, 199.

Прибывшие спасатели вытащили из-под заднего моста тягача пострадавшего и передали медикам скорой помощи в тяжелом состоянии для госпитализации.

На месте также работает ДПС.

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