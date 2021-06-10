В Саратове без вести пропала семилетняя немая девочка

В Заводском районе Саратова исчезла без вести семилетняя Евгения Бандурина.
Девочка пропала с прогулки 10 июня.
Приметы: рост 120 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза голубые.
Женя не разговаривает. Она была одета в серую футболку с принтом Эйфелевой башни, серые лосины, белые сандалии с цветочком. С собой у нее был оранжевый трехколесный самокат.
На Брянской, 7 около магазина «Магнит» с 20:00 будет работать штаб, куда зовут волонтеров для поиска ребенка.
С собой нужно иметь защитную маску.
Если вы видели девочку, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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