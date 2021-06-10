Саратовцев снова ожидает гроза и град

В Саратовской области завтра, 11 июня, ожидаются ливни с грозами и градом.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, осадки будут сопровождаться сильным шквалистым ветром с порывами до 17 м/с.
А ночью и утром ожидаются туманы.
Температура ночью опустится до +13… +18 градусов. В пониженных местах рельефа будет до +8 градусов.
А днем потеплеет до +23… +28 градусов.
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