Саратовцев снова ожидает гроза и град

В Саратовской области завтра, 11 июня, ожидаются ливни с грозами и градом.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, осадки будут сопровождаться сильным шквалистым ветром с порывами до 17 м/с.

А ночью и утром ожидаются туманы.

Температура ночью опустится до +13… +18 градусов. В пониженных местах рельефа будет до +8 градусов.

А днем потеплеет до +23… +28 градусов.

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