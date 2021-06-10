Саратовский электротехнический завод будет выпускать по 30 двигателей в день

Инструментам бережливого производства обучили 58 человек

В Саратовской области 71 предприятие участвует в инициированном Президентом Владимиром Путиным нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». 1040 сотрудников было обучено инструментам повышения производительности труда, более 100 управленцев прошли переподготовку по программе «Лидеры производительности» во Всероссийской академии внешней торговли.

При помощи работников ФЦК удалось повысить производительность

При поддержке Федерального и Регионального центров компетенции на участвующих в нацпроекте предприятиях внедрили технологии бережливого производства. В результате выработка увеличилась на 29%, незавершенное производство снизилось на 38%, а рабочие процессы стали протекать на 41% быстрее.

Сотрудники завода за работой

Поучаствовать в нацпроекте могут средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей. К ним относятся: сельское хозяйство, транспорт, обрабатывающие производства, торговля и строительство. Доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 50%, а выручка должна начинаться от 400 миллионов рублей. Планируется, что к 2024 году реализация нацпроекта приведет к ежегодному увеличению производительности труда на 5%.

Саратовский электротехнический завод «ГЭКСАР» стал одним из участников нацпроекта. Работа велась в направлении сокращения потерь, связанных с излишними транспортировкой, обработкой, движениями и временем переноса продукции от одного станка к другому. Сейчас во время сборки двигатели проходят по цеху 350 метров.

Саратовский электротехнический завод «ГЭКСАР» стал одним из участников нацпроекта

Начальник отдела технического регулирования Дмитрий Хорошавин поделился деталями оптимизации:

- Мы пересмотрели технический процесс и выяснили, что рабочий делает шесть лишних шагов из-за того, как установлено оборудование. В годовом выражении это складывается в большую цифру. Переставили станки и убрали эти лишние шаги.

За полгода участия в нацпроекте заводу удалось на 44% повысить выработку на потоке электродвигателей и на 31% (с 15 до 10 дней) сократить срок их изготовления. На текущий момент «ГЭКСАР» имеет возможность на 66% увеличить ежегодный выпуск двигателей – до 30 штук в день.

Помимо прочего, сотрудники завода при помощи экспертов ФЦК смогли ускорить процесс упаковки продукции на 57% – был приобретен эргономичный упаковочный стол.

- Переход на порошковую краску позволил уменьшить время покраски электродвигателей с суток до трех часов, - рассказал начальник отдела технического развития Артём Акинин.

В рамках нацпроекта была установлена новая линия очистки воды

Инструментам бережливого производства обучили 58 человек, которые в дальнейшем передадут свои знания коллегам.

В будущем предприятие оптимизирует изготовление ротора «Электродвигателя малогабаритного стелочного универсального», сборки блока управления, порошкового покрытия, хранения материалов на складах и технического обслуживания оборудования. Разработан план развития на три года.

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