Саратовец одолжил у соседа деньги и убил его ножом

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова продолжается расследование уголовного дела об убийстве. В преступлении обвиняют 32-летнего местного жителя.

- По данным следствия, в середине мая 2021 года мужчина одолжил у 68-летнего соседа по коммуналке на улице Шехурдина деньги. Не дожидаясь оговоренного дня, пенсионер стал требовать возврата долга, — рассказали «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Соседи поругались, и около 18 часов 25 мая младший из мужчин в комнате соседа четыре раза ударил его ножом по голове, предплечью и грудной клетке.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Пенсионер скончался на месте, а злоумышленник через некоторое время позвонил в полицию и сообщил, что нашел труп. Но впоследствии сам признался в преступлении.

Мужчину заключили под стражу. В коммуналке он рассказал и показал, как убивал соседа. Расследование продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.