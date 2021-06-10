Больше пяти тысяч детей-сирот Саратовской области претендуют на жилье

Встреча с детьми-сиротами в Минстрое

Организован цикл встреч с детьми-сиротами Саратовской области, которым полагается жилое помещение. Первую такую встречу провели вчера вечером, 9 июня, в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Как сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин, на 1 июня у 5 146 детей-сирот есть право на получение жилья — им исполнилось 18 лет. Однако из-за нехватки денег в прошлые годы образовалась очередь претендентов. В этом году на покупку квартир для сирот предусмотрено более 780 млн рублей. Благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина выделено более 500 млн рублей, а из регионального бюджета по решению губернатора Валерия Радаева выделено еще 350 млн рублей. Итого — более 1,7 млрд рублей, что позволит обеспечить жильем 1,4 тыс. детей-сирот.

- Поставлена задача — в ближайшие три года решить проблему очередности, — сообщил Бусаргин.

Также на заседании облдумы приняли закон, позволяющий детям-сиротам старше 25 лет получить вместо готовой квартиры сертификат на ее покупку. Это позволит объединить вместе с документом личные накопления или материнский капитал. Удобно для тех, кто уже создал семью и хочет увеличить жилье.

Следующая встреча пройдет в начале июля. К этому времени Минстрою поручено разработать порядок выдачи сертификатов.

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