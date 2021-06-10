Минздрав: Не всем саратовцам поможет прививка от коронавируса

Сегодня, 10 июня, в министерстве здравоохранения Саратовской области прошел брифинг, посвященные вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции по территории региона.

Министр здравоохранения Олег Костин рассказал, что на сегодняшний день в области отгружено 316 548 доз вакцин от коронавируса трех наименований. Только первой дозой привились более 200 тыс. жителей региона, оба укола сделали примерно такое же количество саратовцев.

- В пятницу или субботу из Москвы в область поступят еще 16,5 тыс. доз вакцины, — поделился Костин.

Министр также рассказал, что на данный момент в регионе открыты 96 пунктов вакцинации, в том числе имеются круглосуточные. Привиться можно в 66 медучреждениях. Сейчас в регионе действуют 19+ мобильных прививочных бригад.

- Плюс – потому что мобильные бригады создаем под конкретные задачи. Задача выполнена — сворачиваем, — подчеркнул министр.

Костин отметил необходимость проведения дальнейшей работы с саратовцами и важность прививки:

«Особенно это защитит пожилое население от крайне негативных последствий болезни».

Также министр рассказал, что прививка может подействовать не на всех, но, тем не менее, прививаться необходимо: «Смертей среди привитых граждан не было».

Напомним, за минувшие сутки коронавирус унес жизни шести саратовцев.

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