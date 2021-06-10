Покровчанина посадили на пять лет за надругательство над женщиной и попытку изнасилования

В Энгельсе признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование ранее судимого 24-летнего местного жителя.

- Около 22 часов 11 февраля 2021 года женщина возвращалась домой. В подъезд за ней забежал молодой человек и на лестничной клетке с применением физической силы наругался над ней и попытался изнасиловать. По счастливой случайности в подъезд вошли жильцы дома. Потерпевшая закричала, а злоумышленник бросился бежать, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

После этого женщина пошла в полицию. Правоохранители оперативно нашли преступника. Он признал свою вину. Суд назначил ему пять лет в колонии общего режима.

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