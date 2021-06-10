Олег Костин обвинил в халатности «забывающих» выписать лекарства от ковида врачей

Сегодня, 10 июня, в министерстве здравоохранения Саратовской области прошел брифинг, посвященным вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции по территории региона.

Глава ведомства Олег Костин обратил внимание на проблему с «забывчивыми» врачами. Чиновник рассказал, что в министерство поступает информация о том, что некоторые сотрудники медучреждений не выписывают больным ковидом необходимые лекарства. Костин назвал это халатностью.

На препараты от COVID-19 регион потратил 180 млн рублей. Министр уточнил, что деньги на лекарства в Саратовской области имеются в достаточном количестве. 39 558 пациентов уже обеспечены необходимыми препаратами.

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