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Общество10 июня 2021 12:21

Роспотребнадзор: В Саратовской области много семейных очагов коронавируса

Сотрудник ведомства выразил недоумение в отношении саратовцев, которые не носят маски
Дарья Васенина
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В минздраве прошел коронавирусных брифинг

В минздраве прошел коронавирусных брифинг

Сегодня, 10 июня, в министерстве здравоохранения Саратовской области прошел брифинг, посвященным вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции по территории региона.

Представитель областного Роспотребнадзора выразил недоумение по поводу того, что саратовцы игнорируют рекомендации санитарных врачей.

- Люди перестали соблюдать ограничительные мероприятия. Сейчас маски практически никто не носит. Эта проблема существует. Я не понимаю, почему граждане, которые противятся ношению масок, не понимают, что инфекцию можно принести домой. Семейных очагов мы наблюдаем большое количество, — сказал сотрудник ведомства.

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