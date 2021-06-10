Роспотребнадзор: В Саратовской области много семейных очагов коронавируса

В минздраве прошел коронавирусных брифинг

Сегодня, 10 июня, в министерстве здравоохранения Саратовской области прошел брифинг, посвященным вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции по территории региона.

Представитель областного Роспотребнадзора выразил недоумение по поводу того, что саратовцы игнорируют рекомендации санитарных врачей.

- Люди перестали соблюдать ограничительные мероприятия. Сейчас маски практически никто не носит. Эта проблема существует. Я не понимаю, почему граждане, которые противятся ношению масок, не понимают, что инфекцию можно принести домой. Семейных очагов мы наблюдаем большое количество, — сказал сотрудник ведомства.

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