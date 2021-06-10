Панков: Зарплаты водителей «Балаковоэлектротранса» с июля будут как на СГЭТ в Саратове

Панков посетил Балаково

Депутат Государственной думы Николай Панков сегодня, 10 июня, работает в городе Балаково Саратовской области. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

- С жителями обсудим исполнение тех решений, которые принимали на прошлых встречах. Коллектив «Балаковоэлектротранса» встретил с хорошим настроением. Зарплаты водителей с июля будут как на СГЭТ в Саратове. Это решение помогло остановить отток кадров в другие города. Договорились, что дальше начнем искать варианты повышения зарплат всему рабочему коллективу.

Уже по доброй традиции перед встречей в депо заехал посмотреть диспетчерский пункт. Ремонт сделали, а вот ржавый кран по-прежнему напоминает о былом. Спрашиваю: как так получилось? Стены, полы окна в порядке, зачем кран оставили? На память? Кондуктор Мавлида Гаязовна улыбнулась. Кран заменим, конечно. Но и на местах руководители предприятий должны к решению задач подходить комплексно.

Говорили с ней и о другом, много лет она работает в профкоме предприятия. Мавлида Гаязовна предложила провести конкурс среди сотрудников, чтобы еще больше сплотить коллектив. Поддерживаю. А пока разрабатываем проект конкурса, детей сотрудников отвезем в наш отреставрированный цирк на премьерные представления, — написал Панков.

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