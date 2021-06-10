На месте взрыва в Ртищеве работает межрайонный прокурор

В квартире на первом этаже произошел взрыв. Фото областной прокуратуры
В Ртищеве Саратовской области сегодня утром, 10 июня, в квартире произошел взрыв.
- Межрайонная прокуратура организовала проверку обстоятельств происшествия, произошедшего с газовым оборудованием в многоквартирном доме на улице Рахова, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.
В результате ЧП пострадал 39-летний мужчина. Его госпитализировали.
Фото областной прокуратуры
На место происшествия выехал Ртищевский межрайонный прокурор Александр Лебедев и его заместитель Дмитрий Терешкин.
Фото областной прокуратуры
Причина взрыва устанавливается. При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
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