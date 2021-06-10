Шесть случаев бешенства выявлено в Саратовской области за май

В мае выявлено три случая бешенства у кошек Фото: Дарья Васенина

В мае 2021 года в Саратовской области выявлено шесть случаев бешенства. Всего с начала года в регионе заболело 61 животное.

В минувшем месяце бешенство нашли у трех кошек, двух представителей крупного рогатого скота и одной лисицы.

- В целях профилактики инфекции ветеринарные врачи с начала года провели 207 тысяч вакцинаций восприимчивого поголовья, в том числе 33,6 тысячи - собак и около 27 тысяч – кошек, - сообщили в управлении ветеринарии регионального правительства.

За прошедшие пять месяцев ветеринары ликвидировали 79 очагов бешенства (с учетом оставшихся с 2020 года). Было проведено 119 исследований на бешенство. Ситуация находится под контролем управления.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.