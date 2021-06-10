В новой саратовской инфекционной больнице будут быстрее проводить анализы

В этом году в Саратове откроется новая инфекционная больница Фото: Дарья Васенина

В строящейся в саратовском поселке Елшанка инфекционной больнице оборудуют современную бактериологическую лабораторию. Это будет первая подобная лаборатория в Саратовской области.

При помощи нового оборудования станет возможным проведение глубоких анализов на широкий ряд вирусов и возбудителей. Мощности лаборатории позволят проводить исследования быстрее. Если раньше на некоторые анализы требовалась неделя, теперь срок сократится до суток или даже нескольких часов. Сейчас региональный минздрав готовит документы для закупки.

Как сообщили в ведомстве, в больницу уже закупили аппараты КТ, МРТ и современные рентгено-диагностические комплексы. Больницу планируют открыть в этом году.

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