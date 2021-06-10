Жители двух районов Саратова до ночи остались без холодной воды

Сегодня, 10 июня, в Волжском и Кировском районах Саратова отключили холодную воду. Это связано с ремонтом водопровода.

Для ликвидации повреждений возле дома №30 на улице Исаева, сообщили в «Концессиях водоснабжения-Саратов», примерно до полуночи отключили холодное водоснабжение в квадрате улиц Исаева-Большая Долинная-Автомобильная-Скоморохова, 23.

В связи с ремонтом труб на улице Плодородная ориентировочно до 8 вечера ограничена подача холодной воды в микрорайоне Молочка – от улицы Зерновая до Природной, Плодородной.

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