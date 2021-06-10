Педагог школы искусств из Балашова: Повышение зарплат — реальная помощь тем, кто работает с одаренными детьми

Заслуженный работник культуры России, педагог Детской школы искусств №2 Балашова, победитель Второго областного конкурса профессионального мастерства «Призвание» Надежда Макеева прокомментировала повышение зарплат бюджетникам.

- Решение о повышении зарплат работникам бюджетной сферы для нас очень своевременно. Оно отвечает задачам, поставленным Президентом и нацпроектом «Культура». И, конечно, это реальная помощь тем, кто работает с одаренными детьми. В Саратовской области много талантливых детей, работа с ними требует полной самоотдачи и творчества. Наши дети побеждают на Всероссийских, межрегиональных конкурсах, достойно представляя Саратовскую область. Педагоги благодаря такому решению получат реальную поддержку со стороны областного бюджета и государства, — отметила Надежда Макеева.

Надежда Макеева

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