В суд передано дело жителя Балашова, 10 лет насиловавшего падчерицу

Следователи СУ СКР в Балашове Саратовской области закончили расследование семи эпизодов сексуального насилия над маленькой девочкой.

По данным следствия, 31-летний мужчина жил вместе с женой и её ныне 15-летней дочерью от первого брака. Когда девочке было пять лет, семья проживала во Владимирской области. Зимой 2011 года, ночью, мужчина совершил в отношении падчерицы насильственные действия сексуального характера.

Позже пара с ребенком переехали в Балашов. Там, в промежутке времени с лета 2012 года по июль 2020 произошло ещё несколько аналогичных инцидентов. Более того, отчим изнасиловал девочку.

Долгое время ребенок молчал. Однажды, когда девочка была вместе с мамой в гостях у бабушки, она рассказала о произошедшем. Женщины тут же обратились в полицию.

- Следователям СК удалось установить психологический контакт с девочкой и собрать доказательства совершенных в отношении нее противоправных деяний, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Несмотря на то, что мужчина так и не признал вину, следователи собрали достаточное количество доказательств. Дело передали в суд.

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