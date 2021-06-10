В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 110 человек

В Саратовской области за сутки выявили 110 случаев заболевания коронавирусом, у 36 пациентов к тому же пневмония.

Общее количество зараженных в регионе — 63 820. Выздоровели за сутки 153 человека, а всего — 60 842.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Саратове — 49, Энгельсском районе — 22, Балашовском — 6, Балаковском и Ртищевском — по 5.

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