Оставшимся без воды жителям Молочки организован подвоз

В Кировском районе Саратова сегодня, 10 июня, местные жители сообщают об отсутствии воды в домах частного сектора.

- На время определения причин и устранения возможной аварийной ситуации по заявке ЕДДС с 10:30 организован подвоз, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Цистерны приедут по адресам: Городская, 74, Танкистов, 126, 1-й Урожайный проезд, 1а.

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