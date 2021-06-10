В Ленинском районе Саратова отключили воду

В Ленинском районе Саратова сегодня, 10 июня, отключили холодную воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», по заявке потребителя для работ на Одесской, 9 отключили воду на Одесской, 1–9, 8–22 и на Международном проезде ориентировочно до 20:00.

Из-за аварии на Одесской, 46а примерно до полуночи отключили воду на улице Мира, 17–27. Жителям привезут воду к 12:00 на Одесскую, 46а.

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