Пьяные мужчина и женщина забили прохожего в Марксе

Обвиняемые избили мужчину на улице в Марксе Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксовском районе Саратовской области продолжается расследование уголовного дела о групповом убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, обвинение предъявлено 44-летней женщине и 39-летнему ранее судимому мужчине — жителям села Приволжское.

Следователи СК считают, что 22 мая они на пляже в Марксе распивали спиртное, а вечером им захотелось вернуться домой. По пути они прошли мимо дома №5 по Мельничному проезду и увидели 58-летнего пьяного мужчину.

Мужчина и женщина били свою жертву камнем и бутылкой Фото: СУ СКР по Саратовской области

Мужчина и женщина начали его ругать за такой образ жизни, а потом решили подкрепить слова действиями — и забили его до смерти руками, бутылкой, камнем по голове и порезали осколком шею.

Злоумышленники скрылись, но позже полицейские обнаружили их в селе Приволжское. Сейчас оба арестованы.

Обвиняемые были арестованы Фото: СУ СКР по Саратовской области

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