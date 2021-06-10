Пьяные мужчина и женщина забили прохожего в Марксе

Обвиняемые избили мужчину на улице в Марксе
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Марксовском районе Саратовской области продолжается расследование уголовного дела о групповом убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, обвинение предъявлено 44-летней женщине и 39-летнему ранее судимому мужчине — жителям села Приволжское.
Следователи СК считают, что 22 мая они на пляже в Марксе распивали спиртное, а вечером им захотелось вернуться домой. По пути они прошли мимо дома №5 по Мельничному проезду и увидели 58-летнего пьяного мужчину.
Мужчина и женщина били свою жертву камнем и бутылкой
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Мужчина и женщина начали его ругать за такой образ жизни, а потом решили подкрепить слова действиями — и забили его до смерти руками, бутылкой, камнем по голове и порезали осколком шею.
Злоумышленники скрылись, но позже полицейские обнаружили их в селе Приволжское. Сейчас оба арестованы.
Обвиняемые были арестованы
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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