Саратовскую гостиницу «Олимпия» продают за 420 миллионов

В Саратове продают гостиницу «Олимпия»

Вчера, 8 июня, вечером на сайте объявлений «Авито» разместили объявление о продаже «одной из самых первых появившихся в Саратове» гостиниц.

За расположенный по адресу Чернышевского, 61 девятиэтажный гостиничный комплекс «Олимпия» просят 420 миллионов рублей. Площадь здания – семь тысяч квадратных метров.

В тексте объявления сказано, что гостиница находится в управлении квалифицированной компании. Доход от «Олимпии», пишет продавец, начинается от 10% годовых. Также уточняется, что есть возможность дополнительного строительства на 10-15 тысяч квадратных метров.

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