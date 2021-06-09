В Балакове разыскивают беглого павлина

Сегодня, 9 июня, из парка в Балакове Саратовской области улетел павлин. Поиски птицы начали с соцсетей.

Горожанка Алёна Тамчук пишет, что павлин сбежал из парка при кафе «Александрия». Девушка просит откликнуться тех, кто видел птицу.

Это не первый случай, когда в Балакове наблюдаются проблемы с павлинами. Так, 12 июня 2018 года представителя отряда курообразных видели пробегающим по улице Трнавская. А 18 мая 2020-го птицу украли с автомойки.

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