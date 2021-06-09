В Саратове закроют движение по Чернышевского

В Саратове завтра, 10 июня, будет закрыто движение по улице Чернышевского.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», дорогу на участке между Соколовой и Большой Горной перекроют для планового ремонта теплосети.

Работы будут вестись с 10:00 до 20:00.

Также на это время приостановлено движение троллейбусов №1.

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