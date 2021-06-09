Саратовские школьники-льготники получают по 20 рублей на обеды

Саратовская область получит дополнительное финансирование для обеспечения школьников горячими обедами. Напомним, с 1 сентября 2020 года всех младшеклассников России начали бесплатно кормить один раз в день. Инициатива принадлежала Президенту Владимиру Путину.

В 2020 году на эти цели из федерального бюджета в Саратовскую области поступило 838,3 млн рублей. Сегодня, 9 июня, стало известно, что Москва направит в регион еще 127,7 млн рублей. На сегодняшний день все школы области готовы обеспечить учеников горячим питанием, деньги уже пришли в область.

В областном минобразования отметили, что обеспечение учеников 1–4 классов обедами никак не сказалось на льготах для средне и старшеклассников:

- В регионе для льготной категории 5–11 классов, а это 29,8 тыс. человек, предусмотрена компенсация стоимости горячего питания в размере 20 рублей в день, а посещающим группы продленного дня от 11 до 30 рублей в день в зависимости от статуса семьи и возраста ребенка.

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