Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП возле Перинатального центра в Саратове

Мотоциклист разбился Фото: ГИБДД по Саратову

Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП в Саратове, случившегося 30 мая.

- Примерно в 16 часов около Перинатального центра на Зерновой 43-летний мужчина за рулем Yamaha выехал за левый край дороги и врезался в столб. Байкер погиб на месте, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

очевидцев просят откликнуться по телефонам: 99-46-67, 8-937-250-50-01, или по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 88, кабинет № 804/4.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.