Саратовская область за год отгрузила промышленных товаров на 560 млрд рублей

Сегодня, 9 июня, состоялось заседание общественного совета при министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минпроме, на мероприятии обсуждали итоги реализации госпрограммы развития промышленности региона в 2020 году и планы на 2021 год.

По словам первого замминистра Владимира Белгородского, с 2017 по 2020 годы из областного бюджета просубсидировано 11 инвестиционных проектов на общую сумму почти 70 млн рублей, в рамках которых было создано более 350 новых высокопроизводительных рабочих мест.

По показателю объема отгруженных промышленных товаров собственного производства в 2020 году Саратовская область достигла показателя в 560,4 млрд рублей и превысила плановый ориентир на 5,7%.

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