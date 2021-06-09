В Саратовской области работодатели купили 1,5 тысячи путевок детям сотрудников

В Саратовской области в этом году более 40 тыс. детей отдохнут этим летом в лагерях.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минтруда, в этом году стационарные загородные лагеря принимают детей с учетом 75% наполняемости.

В регионе действует несколько механизмов обеспечения доступности детского отдыха. Путевки приобретаются в рамках государственного и муниципального задания, выделяются по линии учреждений соцподдержки населения для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году почти 1,5 тыс. путевок приобретены работодателями для сотрудников предприятий и организаций различных форм собственности. Во всех этих случаях путевки являются для родителей бесплатными.

Кроме того, в 2021 году для тех, кто самостоятельно купил путевку в лагерь после 25 мая, возвращается 50% стоимости, но не больше 20 тыс. рублей. Оплатить пребывание в лагере надо с карты МИР.

На сайте мирпутшествий.рф указаны те детские оздоровительные учреждения Саратовской области, в которых имеются свободные для реализации путевки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.