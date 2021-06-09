Саратов обогнал Самару по темпам удорожания жилья

Стоимость саратовского квадратного метра выросла на 18,46% Фото: Александр Уриевский

Согласно приведенным в статье «РБК-Недвижимость» результатам исследования консалтинговой группы SRG, за период с мая 2018 года по май 2021 стоимость жилья в Саратове выросла более чем на 18%.

Больше всего выросла цена на квадратный метр в Сочи. Максимальная стоимость курортного «метра» возросла до 150,65 тысяч рублей, рост составил 63,89%. Второе место у Балашихи — 49,78%, третье у Улан-Удэ — 46,83%.

В Казани стоимость жилья выросла на 45,89%, в Калининграде — на 43,43%. Москва занимает 12-ю строчку рейтинга — 38,26%, Санкт-Петербург — восьмое место, 41,19%.

Меньше всего выросла цена на «метр» в Ростове-на-Дону — 10,62%, Кирове — 12,21% и Челябинске — 14,4%.

Саратов занял в рейтинге 39-е место. Рост цен на жилье в городе составил 18,46%. В 2018 году за квадратный метр в среднем просили чуть больше 38 тысяч рублей, в 2021 — уже 45. Обогнали Саратов Воронеж, Екатеринбург и Липецк. Меньший рост зафиксирован в Самаре — там жилье подорожало на 15,83%, в Тольятти — на 14,69%.

При подсчете аналитики прибегли к помощи математических алгоритмов, роботов и Big Data. Изучались данные о жилье в 50 крупнейших городах России. Было использовано более 100 источников, в том числе онлайн-площадки по продаже недвижимости и региональные базы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.