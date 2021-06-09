Ребенок и трое взрослых из Kia пострадали в ДТП с фурой под Саратовом

Авария в Саратовском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратовском районе сегодня днем, 9 июня, случилось ДТП на перекрестке СКАД и Песчано-Уметского тракта.

- В 13:30 на 317-м км трассы Сызрань — Волгоград столкнулись Kia Rio с 38-летним водителем и фура Volvo, за рулем которой был 40-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

В аварии пострадал шофер легковушки и три его пассажира: 62-летний мужчина, 61-летняя женщина и 11-летний мальчик. Их госпитализировали.

Легковушка столкнулась с фурой Фото: ГИБДД по Саратовской области

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