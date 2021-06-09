Иван Бабошкин стал главой аграрного комитета Саратовской облдумы

Главой аграрного комитета избрали Ивана Бабошкина

В эти минуты в Саратовской областной думе проходит 69-е внеочередное заседание. Депутаты выбрали главу комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям и экологии природопользования.

На место главы комитета выдвигали трех кандидатов: единоросса Ивана Бабошкина и двух членов КПРФ – Александра Нараевского. Бондаренко впоследствии взял самоотвод.

В результате голосования был избран Иван Бабошкин.

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