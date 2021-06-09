В Саратове с шестого этажа сорвался мужчина

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии
Фото: Саратовская областная служба спасения
В Саратове с шестого этажа сегодня, 9 июня, сорвался 33-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ЧП случилось на Чернышевского, 46.
Спасатели оказали помощь мужчине и транспортировали в автомобиль центра медицины катастроф в тяжелом состоянии. Его госпитализировали.
На месте работали спасатели
Фото: Саратовская областная служба спасения
Также на месте ЧП работают полицейские.
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