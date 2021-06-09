В Саратове с шестого этажа сорвался мужчина

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии Фото: Саратовская областная служба спасения

В Саратове с шестого этажа сегодня, 9 июня, сорвался 33-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ЧП случилось на Чернышевского, 46.

Спасатели оказали помощь мужчине и транспортировали в автомобиль центра медицины катастроф в тяжелом состоянии. Его госпитализировали.

На месте работали спасатели Фото: Саратовская областная служба спасения

Также на месте ЧП работают полицейские.

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