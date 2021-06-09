Частный сектор в Кировском районе остался без холодной воды

Сегодня, 9 июня, в некоторых домах Кировского района Саратова отключили холодную воду.

В «Концессиях водоснабжения — Саратов» уточнили, что отключение связано с устранением повреждений водопровода на улице Одесская.

Ориентировочно до 8 вечера без холодной воды остались жители частного сектора на Одесской, дома №44–66, а также улица 1-я Одесская.

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