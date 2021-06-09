Под Саратовом женщина ограбила пенсионера

В селе Луговое Энгельсского района женщина ограбила 74-летнего мужчину.

- Пенсионера ограбили во дворе его дома. Неизвестная отобрала у него телефон, 2 тыс. рублей и банковскую карту, с которой потом сняла больше 7 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полицейские возбудили уголовное дело и задержали 35-летнюю рецидивистку. У нее забрали украденный гаджет и карточку. Деньги она уже успела потратить.

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