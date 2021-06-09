В Солнечном-2 парень забил соседа приятеля за слишком громкую музыку

Парень нанес смертельные удары оппоненту Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Кировском районе Саратова 24-летний мужчина показал на месте, как бил мужчину, который впоследствии скончался.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете, прошла проверка показаний на улице Панченко.

Напомним, парня обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, утром 25 мая он приехал в гости к приятелю. Тот пожаловался на шумных соседей, у которых несколько дней подряд играет громкая музыка.

Днем мужчины решили наведаться к соседям и призвать их выключить музыку. К ним вышел 33-летний гражданин и стал грубить и толкать собеседников. В ответ 24-летний молодой человек три раза ударил его кулаком по животу. Вскоре он скончался от тупой травмы животы с разрывом селезенки, а злоумышленник прибыл в полицию сдаваться.

Он раскаялся в преступлении и рассказал об обстоятельствах случившегося. Парня заключили под стражу. Расследование продолжается.

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