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Происшествия9 июня 2021 10:55

В Саратове девушка украла из магазина в ТЦ косметику почти на 15 тысяч рублей

Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Кировском районе Саратова 18-летняя девушка совершила кражу из парфюмерного магазина в одном из развлекательных центров почти на 15 тыс. рублей.

- Сотрудница магазина рассказала, что пропали дорогостоящие средства по уходу за волосами и тестеры туалетной воды, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. Полицейские установили личность злоумышленницы, несмотря на защитную маску на лице. Ей оказалась 18-летняя ранее не судимая девушка. Она призналась в содеянном и вернула похищенное.

Теперь девушке грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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