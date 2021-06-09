Алексей Хворостян даст три концерта в Саратовской области

Алексей Хворостян

У автора-исполнителя Алексея Хворостяна состоится гастрольный тур по 10 площадкам Вооруженных Сил Российской Федерации на территориях Западного и Центрального военных округов, а также в соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Центрального военного округа, тур Хворостяна с концертной программой «Я служу России» продлится 16 дней.

В Саратовской области певец выступит в Саратове, Шиханах и Энгельсе. Также его выступления пройдут в Пензе, Рязани, Ульяновске и Туле.

Наряду с новыми авторскими песнями, прозвучат уже известные широкой аудитории.

- Песен будет много. Это целая концертная программа. Безусловно, песня «Я служу России» — одноименная песня с нашим концертным туром. Прозвучит со сцены и композиция «Падали, но поднимались», которая стала саундтреком проекта «Король ринга». Из новых песен, которые начинают набирать обороты — композиция «Всем мир», в которой эта фраза звучит на семи языках мира, песня «Чтобы помнили» и много других. На саратовской земле мы появимся в преддверии такого важного для России праздника «Дня России». Будем говорить о самом главном со зрителем со сцены: о любви, о семье, о дружбе. Я убежден, что именно эти понятия и есть истинный патриотизм, — подчеркнул Алексей Хворостян.

Гастроли артиста проходят благодаря совместным усилиям Министерства обороны Российской Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей.

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