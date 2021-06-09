В Новоузенске случился пожар в техникуме из-за грозы

Пожар в техникуме в Новоузенске Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Новоузенске вчера днем, 8 июня, случился пожар в агротехнологическом техникуме на улице Трутнева.

- Сигнал о возгорании в подсобке поступил в 15:02. Горели вещи на площади 30 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар произошел из-за ударившей молнии. На тушение выезжали два расчета.

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