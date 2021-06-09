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Происшествия9 июня 2021 10:16

Три человека пострадали в ДТП «Волги» и Skoda в Энгельсском районе

Авария случилась утром
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Энгельсском районе столкнулись «Волга» и Skoda

В Энгельсском районе столкнулись «Волга» и Skoda

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области вчера утром, 8 июня, случилась авария на 392-м км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.

- В 09:00 32-летний водитель ГАЗ-3102 врезался в Skoda Octavia, которой управлял 34-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали водитель «Волги» и его 25 и 28-летний пассажиры.

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