Госдолг Саратовской области превысил 50 миллиардов рублей

Ирина Бегинина рассказала об итогах 2020 года

В эти минуты в Саратовской областной думе проходит 69-е внеочередное заседание. Госдолг Саратовской области вырос на 5 млрд рублей.

И. о. регионального министра финансов Ирина Бегинина рассказала, что в 2020 году доходы области выросли на 24 процента и составили 128,4 млрд рублей, 67,8 из которых — налоги.

Также Бегинина рассказала, что удалось сократить дефицит бюджета. Недостаток вместо запланированных 7,3 млрд рублей составил 4 млрд.

Тем не менее госдолг региона вырос на пять миллиардов рублей. На сегодняшний день он составляет 51,6 млрд рублей.

- Долг вырос на 5 миллиардов, возможности избежать увеличения не было, поскольку бюджет формировался с дефицитом в семь миллиардов рублей, — сказала Ирина Сергеевна, уточнив, что министерство работает над снижением процентной ставки кредитов.

Так, за 2020 год ставка была снижена с 7,13% годовых до 5%, что сэкономило региону 700 миллионов рублей. Бегинина сообщила, что более половины долга область должна федеральному бюджету, а у таких кредитов процентная ставка куда ниже, чем у банковских. Например, в конце прошлого года государство дало субъектам возможность взять кредиты под 0,1% до 1 июня.

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