Самым криминальным районом Саратова стал Ленинский

Чаще всего в Саратове преступления совершаются именно в Ленинском районе Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области за пять месяцев 2021 года зарегистрировано 7 331 преступление против собственности. Это больше половины от общего количества преступлений в регионе.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в основном люди воруют — 4 487 преступлений, совершают мошенничество — 2 146 случаев. Также зарегистрировано 139 присвоений и растрат, 185 грабежей, 20 разбоев, 33 вымогательства, 108 угонов и 67 случаев умышленного повреждения чужого имущества.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений увеличилось на 0,7%.

В Энгельсе зарегистрировано 1 263 преступления. В Саратове самым криминальным стал Ленинский район — 991 преступление за пять месяцев. В Заводском — 721, в Кировском — 684, в Волжском — 492, Октябрьском — 374 и Фрунзенском — 288.

Среди всех краж за пять месяцев раскрыли только 48,1%, мошенничеств — 22,6%, присвоений и растрат — 91,3%, грабежей — 83,3%, разбоев — 88,9%, вымогательств — 28,0%, угонов — 88,8%, умышленных повреждений чужого имущества — 29,4%.

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