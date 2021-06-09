Жители Молочки остались до вечера без холодной воды

Сегодня, 9 июня, некоторые жители Кировского района Саратова остались без холодной воды.

Примерно до 18:00 холодной воды не будет у жителей Молочки. Отключение касается домов, расположенных на отрезке от улицы Зерновая до Природной.

«Концессии водоснабжения — Саратов» сообщили, что отключение связано с аварией на улице Плодородная.

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