Пропавшего полтора месяца назад самарца ищут в Саратове

Поисковики сообщили приметы пропавшего жителя Самары

Поисковый отряд «Лиза Алерт» разместил в своей группе в соцсети ориентировку на пропавшего жителя Самары. Региональные поисковики считают, что парень может быть в Саратовской области.

«Лиза Алерт» сообщает приметы 25-летнего Соколова Александра Сергеевича: рост — 167 см, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, светлые волосы. Во что был одет молодой человек, к сожалению, неизвестно.

Поисковики уточняют, что парень пропал 21 апреля. Тех, кто где-то мог видеть Александра, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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