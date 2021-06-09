Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 июня 2021 9:07

В Балакове случилась массовая авария с фурой, грузовиком и двумя иномарками

Пострадала женщина
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Авария в Балакове. Фото из соцсетей

Авария в Балакове. Фото из соцсетей

В Балакове Саратовской области сегодня утром, 9 июня, случилась массовая авария.

- В районе шлюзового моста со стороны улицы Титова 31-летний водитель фуры DAF на высокой скорости врезался в стоящий Mercedes Benz и Hyundai AX35. За рулем обеих легковушек были 53-летние водители. А затем фура врезается в грузовую «Газель» с 31-летним водителем. В результате DAF опрокидывается, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

Пострадала 53-летняя пассажирка Hyundai. Ее с травмами отвезли в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.