В Балакове случилась массовая авария с фурой, грузовиком и двумя иномарками

Авария в Балакове. Фото из соцсетей

В Балакове Саратовской области сегодня утром, 9 июня, случилась массовая авария.

- В районе шлюзового моста со стороны улицы Титова 31-летний водитель фуры DAF на высокой скорости врезался в стоящий Mercedes Benz и Hyundai AX35. За рулем обеих легковушек были 53-летние водители. А затем фура врезается в грузовую «Газель» с 31-летним водителем. В результате DAF опрокидывается, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

Пострадала 53-летняя пассажирка Hyundai. Ее с травмами отвезли в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото из соцсетей

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